Ep 9 – Fuggire via

Migliaia di soldati nordcoreani sono in Ucraina per combattere affianco della Russia, e poi la storia di un militare che anni fa è riuscito a scappare dalla Corea del Nord, per chiudere il racconto di Yeonmi Park una delle persone più famose ad essere fuggita dalla Corea del Nord

La fuga di un soldato nordcoreano ripresa dalle telecamere di sorveglianza

Quello che ho imparato sulla libertà dopo essere fuggita dalla Corea del Nord

Trailer Beyond Utopia

Yeonmi Park oggi in un racconto del New York Times