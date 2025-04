Ep 85 – Un lavoro come un altro

Anche i e le sex worker saranno iscritti e iscritte alla Camera di Commercio e avranno un codice Ateco tutto per loro. È infatti spuntata una nuova voce nell’elenco per classificare le diverse attività economiche, con il relativo codice: il 96.99.92. Poi la storia di una signora che gestiva un centro massaggi in un paese del Bedfordshire e quella di una sex worker pentita di aver detto il suo vero nome a qualche cliente.

Arriva il codice Ateco per prostitute ed escort

Ho gestito un bordello in un villaggio di campagna

Non chiamatemi con il mio vero nome

I brani musicali della puntata di oggi

Chris Joss – Tune Down

AIR – Talisman

