Ep 70 – Mentre fuori è buio

L’aeroporto di Heathrow a Londra rimarrà chiuso per tutta la giornata a causa di un blackout causato da un incendio in una vicina sottostazione elettrica. Poi tre storie: un incontro durante una lunga attesa in aeroporto, un amore nato a causa di un blackout e cosa significa rimanere senza corrente in una base di ricerca in Antartide.

L’aeroporto di Heathrow a Londra rimarrà chiuso tutto il giorno per un blackout

La musa segreta di Gabriel García Márquez

Ricordi della notte in cui la città di New York divenne buia

Sono sopravvissuto a un’interruzione di corrente in Antartide

Le musiche della puntata di oggi

Seras Verdad – Quique Sinesi

Avril 14th · Aphex Twin

Welcome to Lunar Industries · Clint Mansell