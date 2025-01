Ep 33 – Nient’altro che la verità

Il video in cui Giorgia Meloni dice di essere indagata per la liberazione di Njeim Osama Elmasry e poi la storia di un candidato al congresso americano che nel 2004 decise di usare come strategia l’onestà radicale, dire sempre e solo la verità e la storia di una ragazza che da due anni ha deciso di non mentire più, nemmeno “per il bene dell’altro”

Giorgia Meloni è indagata per la liberazione del capo della polizia giudiziaria libica

L’inchiesta scatena un polverone, così sul caso Almasri si abbassano le luci

Nient’altro che la verità – la storia di Brad Blanton e della “Radical honesty”

Ho smesso di mentire per compiacere le persone – e non mi sono mai sentita così libera