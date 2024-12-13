Ep 188 – Fuori dalla bolla

Secondo una proposta presentata dalla Us Customs and Border Protection, l’agenzia federale americana che si occupa di controllare le frontiere, i viaggiatori con certificazione Esta potrebbero dover mostrare la loro storia sui social prima di varcare i confini statunitensi.

Ma i social network hanno anche fatto cose buone, e quindi la storia di un ragazzo che esce dalla bolla modificando una funzione degli eventi di Facebook e quella di una coppia che grazie ai social scova un imbucato al proprio matrimonio.

Gli Stati Uniti faranno controlli sugli account social dei turisti

Desideroso di uscire dalla propria bolla, un tecnico ha creato alcune app per randomizzare la sua vita

Una ricerca di un imbucato a un matrimonio durata 4 anni

