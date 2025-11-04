NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep 163 – Quando tutto crolla

di Matteo Caccia
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

A Roma è crollata una parte della Torre dei Conti, un edificio antico che si trova nella zona dei Fori Imperiali. Nell’incidente è morto uno degli operai.
E poi le storie di due crolli, un’intera città che sprofonda nel mar dei Caraibi e un uomo sopravvissuto a una valanga.

È crollata una parte della Torre dei Conti, in centro a Roma

Port Royal: l’ascesa e la caduta (letterale) di una città pirata

Sono sopravvissuto a una valanga nel 1984. Mi ci sono voluti decenni per raccogliere i pezzi.

Altri episodi

Ep 162 &#8211; Io e la mia password

Ep 162 – Io e la mia password

3 nov 2025 - 16 min
Ep 161 &#8211; L’ospite indesiderato

Ep 161 – L’ospite indesiderato

31 ott 2025 - 18 min
Ep 160 &#8211; Costruire ponti

Ep 160 – Costruire ponti

30 ott 2025 - 20 min
Ep 159 &#8211; Quando ho attraversato la tempesta

Ep 159 – Quando ho attraversato la tempesta

29 ott 2025 - 17 min
Ep 158 &#8211; Amici scomodi

Ep 158 – Amici scomodi

28 ott 2025 - 18 min