Ep 163 – Quando tutto crolla
A Roma è crollata una parte della Torre dei Conti, un edificio antico che si trova nella zona dei Fori Imperiali. Nell’incidente è morto uno degli operai.
E poi le storie di due crolli, un’intera città che sprofonda nel mar dei Caraibi e un uomo sopravvissuto a una valanga.
È crollata una parte della Torre dei Conti, in centro a Roma
Port Royal: l’ascesa e la caduta (letterale) di una città pirata
Sono sopravvissuto a una valanga nel 1984. Mi ci sono voluti decenni per raccogliere i pezzi.
