Ep 159 – Quando ho attraversato la tempesta
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Martedì, quando era arrivato a terra in Giamaica, l’uragano Melissa era di categoria 5, la più alta e pericolosa, ed era la tempesta più intensa registrata quest’anno nei Caraibi e in Giamaica da quando esistono le misurazioni, alla fine dell’Ottocento.
Nelle ultime ore la categorizzazione dell’uragano è variata molto e quando è arrivato a Cuba era classificato come di categoria 3, il che significa che i suoi venti sono meno intensi, ma può comunque causare molti danni e mettere a rischio la vita di tantissime persone.
L’uragano Melissa ha fatto grandi danni in Giamaica, ancora non si sa quanto grandi
Dawn Landes: A song for my hero, the woman who rowed into a hurricane
Altri episodi
Ep 158 – Amici scomodi
28 ott 2025 - 18 min
Ep 157 – L’amore, in carcere
27 ott 2025 - 17 min
Ep 156 – Effetti collaterali
24 ott 2025 - 18 min
Ep 155 – Memorie di famiglia
23 ott 2025 - 17 min
Ep 154 – Io e i miei genitori
22 ott 2025 - 10 min