Ep 159 – Quando ho attraversato la tempesta

di Matteo Caccia
Tutti gli episodi
Martedì, quando era arrivato a terra in Giamaica, l’uragano Melissa era di categoria 5, la più alta e pericolosa, ed era la tempesta più intensa registrata quest’anno nei Caraibi e in Giamaica da quando esistono le misurazioni, alla fine dell’Ottocento.
Nelle ultime ore la categorizzazione dell’uragano è variata molto e quando è arrivato a Cuba era classificato come di categoria 3, il che significa che i suoi venti sono meno intensi, ma può comunque causare molti danni e mettere a rischio la vita di tantissime persone.

L’uragano Melissa ha fatto grandi danni in Giamaica, ancora non si sa quanto grandi

Tropico del fango

Dawn Landes: A song for my hero, the woman who rowed into a hurricane

