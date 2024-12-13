NewsletterPodcast
Ep 145 – Prove di pace

di Matteo Caccia
Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato sul suo social Truth che i negoziatori di Hamas e Israele hanno infine firmato l’accordo sulla prima fase del piano di pace presentato la scorsa settimana dallo stesso Trump, dopo giorni di negoziati. Nel suo messaggio, Trump ha scritto che la firma significa che «tutti gli ostaggi [detenuti da Hamas] saranno liberati molto presto, mentre Israele ritirerà le sue truppe dietro una linea concordata».
Poi una storia di Mario Rigoni Stern tratta da Il sergente nella neve durante la ritirata di Russia, la nonna di Jonathan Safran Foer che era sopravvissuta alla guerra e alla pace che ne era seguita e una riflessione di Alessandro Baricco.

Hamas e Israele hanno firmato l’accordo sulla prima fase del piano di pace a Gaza

Il sergente nella neve  Mario Rigoni Stern

Se niente importa  Jonathan Safran Foer 

Gaza.  Alessandro Baricco

 

Orazio Live Piove di Sacco Venerdì 10 Ottobre h 21

Orazio Live Fossoli Sabato 11 Ottobre h 17,30

