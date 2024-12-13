Ep 140 – Allarme in mare
Quasi tutte le barche della Global Sumud Flotilla diretta verso la Striscia di Gaza sono state intercettate da Israele, e le persone che erano a bordo sono state fermate. Gli italiani saranno portati nel porto israeliano di Ashdod, e quindi saranno espulsi.
E poi la storia di una famiglia che viene avvicinata in mare da un aereo della marina statunitense che li porta in salvo.
Le operazioni israeliane di intercettazione e abbordaggio della Global Sumud Flotilla, in ordine
