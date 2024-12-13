Ep 134 – La ragazza dei sogni
Claudia Cardinale, una delle attrici più importanti della storia del cinema italiano e non solo, conosciuta per film come C’era una volta il West, 8 ½ e Il Gattopardo, è morta a 87 anni.
L’obituary, il necrologio, che il New York Times ha scritto per raccontare la morte di Claudia Cardinale e un episodio che la vede protagonista come nuotatrice esperta raccontato da Francesco Piccolo.
Claudia Cardinale, Actress Who Was ‘Italy’s Girlfriend,’ Is Dead at 87
Il naufragio che Claudia Cardinale affrontò durante le riprese del “Gattopardo”
