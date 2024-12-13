NewsletterPodcast
Ep 134 – La ragazza dei sogni

di Matteo Caccia
Claudia Cardinale, una delle attrici più importanti della storia del cinema italiano e non solo, conosciuta per film come C’era una volta il West, 8 ½ e Il Gattopardo, è morta a 87 anni.
L’obituary, il necrologio, che il New York Times ha scritto per raccontare la morte di Claudia Cardinale e un episodio che la vede protagonista come nuotatrice esperta raccontato da Francesco Piccolo.

È morta Claudia Cardinale

Claudia Cardinale, Actress Who Was ‘Italy’s Girlfriend,’ Is Dead at 87

Il naufragio che Claudia Cardinale affrontò durante le riprese del “Gattopardo”

La bella confusione, Francesco Piccolo, Einaudi

