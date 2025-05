Ep 107 – Basta una vela

La prossima edizione della Coppa America, la più importante e antica competizione velica al mondo, si disputerà nel 2027 a Napoli: sarà la prima volta in Italia. La scelta dell’Italia come prossima sede del torneo è un risultato prestigioso, ottenuto grazie a un accordo tra Emirates Team New Zealand, la squadra vincitrice dell’ultima edizione (quella di Barcellona del 2024) e il governo italiano. Le regole prevedono infatti che la vincitrice abbia facoltà di scegliere il luogo in cui difendere il titolo.

Poi due storie di mare: il racconto di Alain Bombard, il “naufrago volontario”, e una nave giocattolo varata da due ragazzini scozzesi che sta navigando i mari del mondo.

La Coppa America di vela del 2027 si disputerà per la prima volta in Italia, a Napoli

Naufrago volontario. 65 giorni in balia dell’Atlantico

La nave giocattolo che ha attraversato il mare

—–

Le musiche di oggi

Dexter Britain – The Time To Run

Explosions In The Sky – Waking Up