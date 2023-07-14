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Ep. 1215 – Il “V-Day” del centrodestra e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: le elezioni amministrative regalano alla maggioranza di governo una buona notizia con la vittoria di Venturini a Venezia, ma anche segnali interessanti dal risultato di Vannacci a Vigevano; su un giornale italiano c’è un articolo firmato da Teheran; ci sarà un’interrogazione parlamentare sul caso delle persone di Gaza che hanno vinto una borsa di studio in università italiane ma che non hanno ottenuto il visto per i loro figli minorenni; un’ipotesi maliziosa sul perché Leone XIV ha citato un personaggio del “Signore degli Anelli” nella sua ultima enciclica

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