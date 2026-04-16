Ep. 1188 – L’Occidente in visita per un giorno e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: due reporter raccontano come si vive in un campo che ospita le persone sfollate per la guerra civile in Sudan; se ci sarà un secondo round di negoziati, l’Iran potrebbe consentire il passaggio di navi per lo stretto di Hormuz lungo le coste dell’Oman; l’Ucraina punta a una cooperazione per fabbricare droni con l’Italia e ha vinto una gara per produrne 2.500 negli Stati Uniti; ci sono anche gli ultimi quattro presidenti della Regione Sicilia tra i 13 indagati della procura di Gela per la frana di Niscemi; l’Unione Europea ha annunciato un’app per verificare l’età degli utenti online; un bel modo di giocare a scacchi per aiutare i detenuti nel loro percorso in carcere
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Morning Weekend – Redazioni nascoste, vini rosé e altre storie
Una sensazione di déjà-vu sull’Europa e i negoziati sulla guerra, la nuova vita di migliaia di bottiglie di rosso francese, e una (mezza) buona notizia sulle auto elettriche