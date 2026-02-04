Ep. 1138 – Lecci per carpini e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: il ministro Piantedosi torna ad accusare i manifestanti di Torino di aver dato copertura per l’impunità dei violenti; il Consiglio dei ministri per approvare il nuovo decreto sicurezza è stato posticipato a domani per dare il tempo di scrivere norme che non incontrino obiezioni dal Quirinale; Vannacci è uscito dalla Lega e ha fondato un suo partito, resta da capire quanto consenso ha e dove porterà i suoi voti; nei milioni di documenti sul caso Epstein ognuno può trovare quello che cerca e raccontare la storia che vuole, e per chi vuole fare informazione è un grosso problema; se l’Italia si sta avvicinando agli obiettivi sugli asili nido è in buona parte perché nascono meno bambini; le nostre città non hanno bisogno solo di più verde, ma anche del verde “giusto”
