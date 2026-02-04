NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 1138 – Lecci per carpini e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Oggi su Morning: il ministro Piantedosi torna ad accusare i manifestanti di Torino di aver dato copertura per l’impunità dei violenti; il Consiglio dei ministri per approvare il nuovo decreto sicurezza è stato posticipato a domani per dare il tempo di scrivere norme che non incontrino obiezioni dal Quirinale; Vannacci è uscito dalla Lega e ha fondato un suo partito, resta da capire quanto consenso ha e dove porterà i suoi voti; nei milioni di documenti sul caso Epstein ognuno può trovare quello che cerca e raccontare la storia che vuole, e per chi vuole fare informazione è un grosso problema; se l’Italia si sta avvicinando agli obiettivi sugli asili nido è in buona parte perché nascono meno bambini; le nostre città non hanno bisogno solo di più verde, ma anche del verde “giusto”

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Ep. 1137 &#8211; La lista della spesa e le altre storie di oggi

Ep. 1137 – La lista della spesa e le altre storie di oggi

3 feb 2026 - 23 min
Ep. 1136 – Rinviare di un giorno la tristezza e le altre storie di oggi

Ep. 1136 – Rinviare di un giorno la tristezza e le altre storie di oggi

2 feb 2026 - 22 min
Morning Weekend &#8211; Bio-droni, bratteati, boicottaggi e altre storie

Morning Weekend – Bio-droni, bratteati, boicottaggi e altre storie

Guardiani della rivoluzione, sindaci volontari, cercatori di tesori e aspiranti smascheratori dell’ICE

31 gen 2026 - 24 min
Ep. 1135 – Seminterrati con vista sabbia e le altre storie di oggi

Ep. 1135 – Seminterrati con vista sabbia e le altre storie di oggi

30 gen 2026 - 23 min
Ep. 1134 – Niente voto per i fuorisede e le altre storie di oggi

Ep. 1134 – Niente voto per i fuorisede e le altre storie di oggi

29 gen 2026 - 20 min