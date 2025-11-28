Ep. 1099 – Buone intenzioni, prese in giro e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: nessuna intesa dopo i colloqui a Mosca tra Russia e Stati Uniti, salta l’incontro tra Zelensky e l’inviato speciale di Trump; la Camera approva il ddl sull’educazione affettiva e sessuale a scuola, che permette di insegnarla alle medie ma solo con il consenso delle famiglie; per la seconda volta in pochi mesi il presidente del Senato La Russa ha proposto una liberazione anticipata di detenuti sapendo che il suo partito e la maggioranza di governo sono contrari; un tribunale a Brindisi ha rinviato alla Corte costituzionale la norma sulla cannabis del decreto sicurezza; gli iscritti ai corsi di laurea in Medicina potrebbero essere meno dei posti disponibili perché moltissimi candidati hanno preso voti insufficienti in fisica all’esame del “semestre filtro”; a Roma l’azienda di trasporto pubblico locale rimborserà gli abbonati annuali per i ritardi e i disservizi degli ultimi anni
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.