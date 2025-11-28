NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 1099 – Buone intenzioni, prese in giro e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Oggi su Morning: nessuna intesa dopo i colloqui a Mosca tra Russia e Stati Uniti, salta l’incontro tra Zelensky e l’inviato speciale di Trump; la Camera approva il ddl sull’educazione affettiva e sessuale a scuola, che permette di insegnarla alle medie ma solo con il consenso delle famiglie; per la seconda volta in pochi mesi il presidente del Senato La Russa ha proposto una liberazione anticipata di detenuti sapendo che il suo partito e la maggioranza di governo sono contrari; un tribunale a Brindisi ha rinviato alla Corte costituzionale la norma sulla cannabis del decreto sicurezza; gli iscritti ai corsi di laurea in Medicina potrebbero essere meno dei posti disponibili perché moltissimi candidati hanno preso voti insufficienti in fisica all’esame del “semestre filtro”; a Roma l’azienda di trasporto pubblico locale rimborserà gli abbonati annuali per i ritardi e i disservizi degli ultimi anni

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Ep. 1098 – Per favore niente supereroi e le altre storie di oggi

Ep. 1098 – Per favore niente supereroi e le altre storie di oggi

3 dic 2025 - 29 min
Ep. 1097 – La vittoria delle &#8220;perline&#8221; e le altre storie di oggi

Ep. 1097 – La vittoria delle “perline” e le altre storie di oggi

2 dic 2025 - 28 min
Ep. 1096 – I giornali, il dissenso e le altre storie di oggi

Ep. 1096 – I giornali, il dissenso e le altre storie di oggi

1 dic 2025 - 25 min
Morning Weekend &#8211; I guardiani della notte al sesto piano di un palazzo a Copenaghen, e altre storie

Morning Weekend – I guardiani della notte al sesto piano di un palazzo a Copenaghen, e altre storie

29 nov 2025 - 18 min
Ep. 1095 – Perché oggi il Post non è aggiornato come al solito

Ep. 1095 – Perché oggi il Post non è aggiornato come al solito

28 nov 2025 - 5 min