Ep. 1049 – Un giorno come tanti in Cisgiordania e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: una fregata della Marina militare italiana accompagnerà la Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza, ma c’è il problema delle regole d’ingaggio; il racconto delle violenze dei coloni israeliani nei confronti dei palestinesi che vivono in Cisgiordania; un imprenditore è stato fermato per l’omicidio di una donna di 33 anni in Sardegna; la Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia e per la prima volta ha stabilito che anche le violenze psicologiche reiterate sono “trattamenti inumani e degradanti”; il presidente Mattarella ha concesso la grazia a quattro persone, tra queste anche un ragazzo che aveva ucciso il padre violento; in Italia si prevede un’ottima stagione per la raccolta delle olive, ma una legge voluta dal governo rischia di complicare tutto

