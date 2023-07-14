Ep. 1046 – Trump, il salame di Putin e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: alle Nazioni Unite si apre la conferenza sulla Palestina e sul (mancato) riconoscimento dello stato palestinese l’Italia è sempre più isolata; il Consiglio di Sicurezza dell’Onu discute gli sconfinamenti aerei della Russia mentre Trump continua a ispirarsi a Putin più che a contrastarlo; i funerali di Charlie Kirk segnano una nuova tappa per il movimento Maga; tra le “parole d’amore” pronunciate dal palco della festa della Lega ci sono anche “remigrazione” e “mao-mao con la barba”; per badanti extra Ue di persone con più di 80 anni e disabili il governo ha previsto flussi di ingresso fuori dalle quote stabilite e senza click day; gli insegnanti usano poco l’intelligenza artificiale, non sanno quanto è usata dai loro studenti e non sanno quanto potrebbe essere utile al loro lavoro; leggere la partita di campionato del Torino a seconda del giornale che la racconta; la storia del ladro che accusa un tribunale italiano di averlo derubato
