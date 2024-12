Gli ultimi giorni della Geo Barents

In questi giorni è in corso lo smantellamento della Geo Barents, che non sarà più la nave gestita da Medici Senza Frontiere per il soccorso delle persone migranti nel Mediterraneo. L’equipaggio sta rimuovendo tutta l’attrezzatura e la strumentazione necessaria per soccorrere e curare le persone, in vista della riconsegna della nave al proprietario.

Luca Misculin è stato a bordo della nave e si è fatto spiegare dall’equipaggio come si smonta una nave del genere, fra lunghi inventari, inscatolamenti e ritrovamenti di oggetti inaspettati.

In questo articolo ci sono le foto dello smantellamento della Geo Barents, per farsi un’idea.

