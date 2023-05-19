NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 97 – Quello con PlayStation che non vuole più i dischi

di Matteo Bordone, Alessandro Zampini, Francesco Fossetti
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

L’ultimo episodio della settima stagione di Joypad è anche quello in cui si parla del futuro dei videogiochi, un futuro senza dischi e con sempre meno diritti per gli utenti. La notizia della settimana, ma forse anche dell’anno, è che Sony ha deciso che nei prossimi anni interromperà la produzione dei DVD dei suoi giochi e di quelli degli altri editori, rendendoli disponibili solo in formato digitale. Si parla poi (come se non bastasse) dell’ennesimo piano di tagli di Xbox, che mette in seria discussione la sopravvivenza stessa del marchio, dei giochi usciti in queste settimane, tra cui Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Forza Horizon 6 e Star fox per poi arrivare ai consueti consigli della puntata: The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, Disco Elysium e Phonopolis, in cui, purtroppo, Renato Zero non c’entra nulla.

Altri episodi

Ep. 96 &#8211; Quello con la Summer Game Fest e un remake che aspettavano tutti

Ep. 96 – Quello con la Summer Game Fest e un remake che aspettavano tutti

13 giu 2026 - 53 min
Ep. 95 &#8211; Quello con il Re in giallo

Ep. 95 – Quello con il Re in giallo

È arrivato Saros, il più atteso tra i giochi in arrivo questa primavera

9 mag 2026 - 52 min
EXTRA #4 &#8211; Non ci sono più i videogiochi di una volta

EXTRA #4 – Non ci sono più i videogiochi di una volta

18 apr 2026 - 46 min
Ep. 94 &#8211; Quello con il confuso inizio della nuova generazione

Ep. 94 – Quello con il confuso inizio della nuova generazione

28 mar 2026 - 57 min
Quello con l’orrore di Resident Evil e dei consigli di amministrazione

Quello con l’orrore di Resident Evil e dei consigli di amministrazione

25 feb 2026 - 56 min