Ep. 83 – Quello con Switch 2 e un bell’evento di Xbox

Con un filmato della durata non casuale di due minuti e ventidue secondi, Nintendo ha annunciato l’arrivo nel 2025 di Switch 2, che al momento sembra voler giocare sul sicuro e non aggiungere nulla di nuovo e un po’ bizzarrone come spesso ha fatto in passato con le sue nuove console. Microsoft ha invece tenuto un riuscito evento con 4 giochi interessanti (South of Midnight, Clair Obscur: Expedition 33, Doom: The Dark Ages e Ninja Gaiden 4), mentre Ubisoft si aggrappa al nuovo Assassin’s Creed, che è piaciuto a un sacco di persone ma non troppo a Francesco Fossetti. I consigli della settimana sono il gioco di carte collezionabili dei Pokémon (l’ultimo uscito per smartphone), Balatro, sempre presente nel cuore di Matteo Bordone, e Blade Chimera.