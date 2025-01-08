You’re ordering wrong at a Chinese restaurant, with Fuchsia Dunlop (original English version)
Fuchsia Dunlop is one of the world’s leading experts on Chinese cuisine. With her, we’ll learn that food in China is a matter of culture and identity, along with some practical tips, like how to order at a restaurant.
Invitation to a Banquet, by Fuchsia Dunlop
Fuchsia Dunlop’s recommendations“Eat Drink Man Woman” – The Chinese classic “The Plum in the Golden Vase” – “Taiwan Travelogue” by Shuang-zi Yang– The film
