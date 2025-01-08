NewsletterPodcast
Vivere scrivendo di viaggio, con Erika Fatland

di Eugenio Cau
Cosa vuol dire scrivere di viaggi al tempo di Google e Instagram? Di cosa si scrive, come si scelgono i posti e le persone? A Globo ne parliamo con Erika Fatland, una delle scrittrici di viaggio più note al mondo, autrice tra gli altri di “Sovietistan”

Le puntate della serie estiva 2025 sul viaggio:
Il giro del mondo a piedi, con Pieroad
Siamo turisti o viaggiatori?, con Marco Aime

I consigli di Erika Fatland
– “I pinguini non vanno in vacanza” di Andrei Kurkov
– “Moscoviade” di Jurij Andruchovyc
– Il film “Love” di Dag Johan Haugerud

Sul Post
Cosa resta di Bruce Chatwin 
I diari di viaggio illustrati degli esploratori

