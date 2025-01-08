Siamo turisti o viaggiatori?, con Marco Aime
Perché gli esseri umani viaggiano? Perché viaggiamo noi? E perché ne siamo affascinati? Con Marco Aime, docente di Antropologia culturale all’università di Genova.
Le puntate della serie estiva 2025 sul viaggio:
– Il giro del mondo a piedi, con Pieroad
I consigli di Marco Aime:
– I libri di Ryszard Kapuściński
– “Kon-Tiki” di Thor Heyerdahl
– La musica di Ali Farka Touré
Sul Post:
– Il podcast del Post “Viaggio a Tokyo”, con Matteo Bordone e Flavio Parisi
– Consigli di viaggio da uno che di viaggi e consigli ne sa
– Cosa fanno oggi le agenzie di viaggi
– Pianificare le vacanze con ChatGPT
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.