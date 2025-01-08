NewsletterPodcast
Siamo turisti o viaggiatori?, con Marco Aime

di Eugenio Cau
Perché gli esseri umani viaggiano? Perché viaggiamo noi? E perché ne siamo affascinati? Con Marco Aime, docente di Antropologia culturale all’università di Genova.

Le puntate della serie estiva 2025 sul viaggio:
Il giro del mondo a piedi, con Pieroad

I consigli di Marco Aime:
– I libri di Ryszard Kapuściński
– “Kon-Tiki” di Thor Heyerdahl
– La musica di Ali Farka Touré

Sul Post:
Il podcast del Post “Viaggio a Tokyo”, con Matteo Bordone e Flavio Parisi
Consigli di viaggio da uno che di viaggi e consigli ne sa
Cosa fanno oggi le agenzie di viaggi
Pianificare le vacanze con ChatGPT

