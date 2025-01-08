Un padre, una figlia, una zia, una guerra, con Francesco Radicioni
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Negli ultimi due mesi in Thailandia sono successe: una guerra di confine con la Cambogia, il rovesciamento del governo, la nomina del terzo primo ministro in due anni, e forse la fine di una delle dinastie politiche più potenti di tutto il sud-est asiatico. Con Francesco Radicioni, giornalista di Radio Radicale da Bangkok, vi spieghiamo perché è tutto collegato
I consigli di Francesco Radicioni
– “Coup, King, Crisis” di Pavin Chachavalpongpun
– Il film A Useful Ghost
– Il podcast Southeast Asia Radio
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
La Global Sumud Flotilla, con Angelo Mastrandrea
3 set 2025 - 52 min
Ballare il valzer di Putin, con Anna Zafesova
27 ago 2025 - 59 min
A Life in Travel Writing, with Erika Fatland (original English version)
20 ago 2025 - 46 min
Vivere scrivendo di viaggi, con Erika Fatland
20 ago 2025 - 43 min
Siamo turisti o viaggiatori?, con Marco Aime
13 ago 2025 - 48 min