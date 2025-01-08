Tre generazioni in Cina, con Jung Chang
La storia eccezionale di una famiglia, da Mao Zedong a Xi Jinping
Jung Chang è una delle autrici cinesi più note e lette al mondo. Il suo primo libro, Cigni selvatici, è uscito negli anni Novanta e ha venduto milioni di copie raccontando la storia della Cina tramite la storia della sua famiglia. Quest’anno è uscito il seguito: si intitola Il volo dei cigni selvatici (Longanesi) e parla del rapporto profondo tra Jung Chang, che da decenni vive a Londra, e sua madre, rimasta in Cina.
Ascolta la puntata in originale inglese
Leggi Il volo dei cigni selvatici
Una puntata di Globo che spiega la Rivoluzione culturale in Cina
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
Three generations in China, with Jung Chang
Come si resiste alla storia, con Lea Ypi
Gli sconvolgimenti politici dei nostri anni Venti assomigliano agli anni Venti del Novecento?
L’ebola nel luogo peggiore possibile, con Chiara Montaldo
Come si contrasta un'epidemia di ebola, soprattutto in una zona di guerra? A Globo ne parliamo con chi l'ha vissuta in prima persona
Trump sta strangolando Cuba, con Carla Vitantonio
La crisi a Cuba sta peggiorando a causa del blocco del petrolio imposto dagli Stati Uniti. Ma cosa vuole Trump da Cuba?