NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Tre generazioni in Cina, con Jung Chang

La storia eccezionale di una famiglia, da Mao Zedong a Xi Jinping

di Eugenio Cau
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Jung Chang è una delle autrici cinesi più note e lette al mondo. Il suo primo libro, Cigni selvatici, è uscito negli anni Novanta e ha venduto milioni di copie raccontando la storia della Cina tramite la storia della sua famiglia. Quest’anno è uscito il seguito: si intitola Il volo dei cigni selvatici (Longanesi) e parla del rapporto profondo tra Jung Chang, che da decenni vive a Londra, e sua madre, rimasta in Cina.

Ascolta la puntata in originale inglese

Leggi Il volo dei cigni selvatici
Una puntata di Globo che spiega la Rivoluzione culturale in Cina

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
9 euro
Abbonamento annuale
90 euro

Altri episodi

Three generations in China, with Jung Chang

Three generations in China, with Jung Chang

10 giu 2026 - 61 min
Come si resiste alla storia, con Lea Ypi

Come si resiste alla storia, con Lea Ypi

Gli sconvolgimenti politici dei nostri anni Venti assomigliano agli anni Venti del Novecento?

3 giu 2026 - 52 min
L’ebola nel luogo peggiore possibile, con Chiara Montaldo

L’ebola nel luogo peggiore possibile, con Chiara Montaldo

Come si contrasta un'epidemia di ebola, soprattutto in una zona di guerra? A Globo ne parliamo con chi l'ha vissuta in prima persona

27 mag 2026 - 54 min
Trump sta strangolando Cuba, con Carla Vitantonio

Trump sta strangolando Cuba, con Carla Vitantonio

La crisi a Cuba sta peggiorando a causa del blocco del petrolio imposto dagli Stati Uniti. Ma cosa vuole Trump da Cuba?

20 mag 2026 - 47 min
Netanyahu non sarà per sempre, con Daniel Sokatch

Netanyahu non sarà per sempre, con Daniel Sokatch

Il futuro di Israele e della Palestina, e perché le cose possono cambiare anche quando la situazione sembra disperata

13 mag 2026 - 62 min