Togliere i social ai giovani, con Giovanna Mascheroni
Dopo l'Australia, molti paesi del mondo vogliono vietare i social media alle persone minori di 15-16 anni: funziona?
Molti paesi nel mondo vogliono vietare i social media agli adolescenti: l’Australia l’ha già fatto, ma decine potrebbero seguire.A Globo raccontiamo questo movimento mondiale contro i social, e cerchiamo di capire se i divieti possono funzionare, oppure no. Con Giovanna Mascheroni, sociologa dei media digitali, docente all’Università Cattolica di Milano e vice coordinatrice di EU Kids Online.
Leggi “Per i bambini” di Giovanna Mascheroni
I consigli di Giovanna MascheroniIl prezzo della connessione di Nick Couldry e Ulises A. Mejias – Né intelligente né artificiale di Kate Crawford – Il documentario The Coded Gaze–
Sul PostIl primo paese a vietare i social media ai minori di 16 anni – Sono gli smartphone il problema degli adolescenti? – Non è facile rendere Internet un posto più sicuro per i bambini
