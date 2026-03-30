Speciale – Tutte le possibili escalation, spiegate
Proviamo a mettere in ordine cosa succede, e poi: l’entrata in guerra degli Houthi, e l’Italia che tiene accese le centrali a carbone
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Proviamo a mettere in ordine cosa succede, e poi: l’entrata in guerra degli Houthi, e l’Italia che tiene accese le centrali a carbone.
Leggi anche l’articolo: In Italia le centrali a carbone rimarranno accese fino al 2038
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