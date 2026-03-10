NewsletterPodcast
Speciale – Trump si è già stancato?

Oggi nello speciale di Globo parliamo dei missili lanciati e di quelli che non sono stati lanciati, e di cosa ci dicono le dichiarazioni sulla durata della guerra

di Eugenio Cau e Daniele Raineri
Oggi nello speciale di Globo parliamo dei missili lanciati e di quelli che non sono stati lanciati, e di cosa ci dicono le dichiarazioni sulla durata della guerra.

