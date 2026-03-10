Speciale – Trump si è già stancato?
Oggi nello speciale di Globo parliamo dei missili lanciati e di quelli che non sono stati lanciati, e di cosa ci dicono le dichiarazioni sulla durata della guerra
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Oggi nello speciale di Globo parliamo dei missili lanciati e di quelli che non sono stati lanciati, e di cosa ci dicono le dichiarazioni sulla durata della guerra.
Altri episodi
Speciale – Khamenei è morto, viva Khamenei
Il figlio della Guida Suprema ha preso il posto del padre, è un sostenitore della linea dura, gli israeliani gli danno la caccia per ucciderlo
9 mar 2026 - 16 min
Speciale – Il fiume di fuoco e l’acqua potabile
L'attesa per la nomina della nuova Guida suprema dell'Iran, e perché in questa guerra anche le immagini contano
8 mar 2026 - 14 min
Speciale – I droni non chiedono scusa
Come funziona la strategia militare iraniana, e perché nemmeno Trump sa che cosa vuole da questa guerra
7 mar 2026 - 16 min
Speciale – “Make Iran Great Again”
Perché Israele ha colpito di nuovo il bunker di Khamenei e nuove notizie sulla Russia
6 mar 2026 - 18 min