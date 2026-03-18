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Speciale – La “strategia della decapitazione” di Israele

E poi: il primo attacco agli impianti di gas dell'Iran, e i paesi del Golfo che vogliono che Trump finisca il lavoro

di Eugenio Cau e Daniele Raineri
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E poi: il primo attacco agli impianti di gas dell’Iran, e i paesi del Golfo che vogliono che Trump finisca il lavoro.

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