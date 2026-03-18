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Sapete elencare i paesi del Golfo?, con Claudio Fontana

Una puntata sulle monarchie arabe del golfo Persico, per capire la loro storia e i loro governi, ora che è tutto messo in discussione dagli attacchi dell’Iran

di Eugenio Cau
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Una puntata sulle monarchie arabe del golfo Persico, per capire la loro storia, i loro peculiari sistemi di governo e la loro eccezionale ricchezza petrolifera, ora che è tutto messo in discussione dagli attacchi dell’Iran. Con Claudio Fontana, senior researcher della fondazione Oasis.

I consigli di Claudio Fontana – Kingdom of Football di Kristian Ulrichsen – Il film La candidata ideale di Haifaa Al Mansour  – Viaggiare in Arabia Saudita

Sul Post – L’invenzione di Dubai  – A difendere Dubai ci sono anche gli influencer

 

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