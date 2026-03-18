Sapete elencare i paesi del Golfo?, con Claudio Fontana
Una puntata sulle monarchie arabe del golfo Persico, per capire la loro storia e i loro governi, ora che è tutto messo in discussione dagli attacchi dell’Iran
Una puntata sulle monarchie arabe del golfo Persico, per capire la loro storia, i loro peculiari sistemi di governo e la loro eccezionale ricchezza petrolifera, ora che è tutto messo in discussione dagli attacchi dell’Iran. Con Claudio Fontana, senior researcher della fondazione Oasis.
I consigli di Claudio FontanaLa candidata ideale di Haifaa Al Mansour – Viaggiare in Arabia Saudita– Kingdom of Football di Kristian Ulrichsen – Il film
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