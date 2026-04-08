Pedro Sánchez ha detto no a Trump, con Andrea Rizzi
Il primo ministro spagnolo è diventato un modello in tutta Europa su come gestire il rapporto con Donald Trump, anche sulla guerra: funziona
Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez è diventato il leader europeo capace di dire no a Donald Trump: l’ha fatto sulla guerra, sul riarmo e su molte altre questioni. Questa è una puntata in cui partiamo dalla Spagna e parliamo del mondo: con Andrea Rizzi, corrispondente per gli Affari globali del quotidiano spagnolo El País.
Leggi L’assalto dei revanscisti di Andrea Rizzi
I consigli di Andrea RizziL’ora dei predatori di Giuliano da Empoli – Autocrazie di Anne Applebaum
– Il barone rampante di Italo Calvino
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