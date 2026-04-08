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Pedro Sánchez ha detto no a Trump, con Andrea Rizzi

Il primo ministro spagnolo è diventato un modello in tutta Europa su come gestire il rapporto con Donald Trump, anche sulla guerra: funziona

di Eugenio Cau
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Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez è diventato il leader europeo capace di dire no a Donald Trump: l’ha fatto sulla guerra, sul riarmo e su molte altre questioni. Questa è una puntata in cui partiamo dalla Spagna e parliamo del mondo: con Andrea Rizzi, corrispondente per gli Affari globali del quotidiano spagnolo El País.

Leggi L’assalto dei revanscisti di Andrea Rizzi

I consigli di Andrea RizziL’ora dei predatori di Giuliano da Empoli Autocrazie di Anne Applebaum
Il barone rampante di Italo Calvino

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