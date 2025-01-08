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Netanyahu Won’t Last Forever, with Daniel Sokatch

di Eugenio Cau
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With Daniel Sokatch, the author of Can We Talk About Israel?, we talk about the future of Israel and Palestine. For once, with a touch of reasonable optimism, despite everything.

Read Per parlare di Israele in Italian.
Listen to the dubbed episode in Italian.

The Hundred Years’ War on Palestine by Rashid KhalidiIn the Land of Israel by Amos OzThe True True Story of Raja the Gullible (and His Mother) by Rabih Alameddine

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