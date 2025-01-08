Netanyahu Won’t Last Forever, with Daniel Sokatch
With Daniel Sokatch, the author of Can We Talk About Israel?, we talk about the future of Israel and Palestine. For once, with a touch of reasonable optimism, despite everything.
Read Per parlare di Israele in Italian.
Listen to the dubbed episode in Italian.
– The Hundred Years’ War on Palestine by Rashid Khalidi– In the Land of Israel by Amos Oz – The True True Story of Raja the Gullible (and His Mother) by Rabih Alameddine
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