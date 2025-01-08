L’ultimo posto bello di internet, con Jimmy Wales
Un'intervista con il fondatore di Wikipedia su algoritmi, social media, intelligenza artificiale e su cosa imparare da un vecchio gruppo di nerd.
Con Jimmy Wales, il fondatore di Wikipedia, parliamo di fiducia, algoritmi, social media, e di come una vecchia comunità di nerd possa essere un esempio di democrazia.
Leggi Le 7 regole della fiducia di Jimmy Wales
Sul Post«L’ultimo posto davvero bello sul web» – L’inizio di Wikipedia – Quanto è difficile cominciare a contribuire a Wikipedia? – La destra americana comincia a preoccupare Wikipedia–
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