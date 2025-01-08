NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

L’ultimo posto bello di internet, con Jimmy Wales

Un'intervista con il fondatore di Wikipedia su algoritmi, social media, intelligenza artificiale e su cosa imparare da un vecchio gruppo di nerd.

di Eugenio Cau
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Con Jimmy Wales, il fondatore di Wikipedia, parliamo di fiducia, algoritmi, social media, e di come una vecchia comunità di nerd possa essere un esempio di democrazia.

Leggi Le 7 regole della fiducia di Jimmy Wales

Sul Post«L’ultimo posto davvero bello sul web» L’inizio di Wikipedia Quanto è difficile cominciare a contribuire a Wikipedia? La destra americana comincia a preoccupare Wikipedia

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

The last good place on the internet, with Jimmy Wales

The last good place on the internet, with Jimmy Wales

6 mag 2026 - 53 min
Cosa ne pensa la Cina?, con Simone Pieranni

Cosa ne pensa la Cina?, con Simone Pieranni

Quanto ha da guadagnarci e quanto ha da perderci la Cina con la guerra in Iran?

29 apr 2026 - 60 min
Donald Trump è pazzo?, con Mary Trump

Donald Trump è pazzo?, con Mary Trump

La nipote di Donald Trump lo conosce da decenni, e ci racconta che il presidente degli Stati Uniti può solo peggiorare

22 apr 2026 - 46 min
Is Donald Trump crazy?, with Mary Trump

Is Donald Trump crazy?, with Mary Trump

22 apr 2026 - 48 min
Speciale – La svolta buona

Speciale – La svolta buona

L’Iran ha annunciato la riapertura dello stretto di Hormuz, e il cessate il fuoco in Libano sta reggendo

17 apr 2026 - 20 min