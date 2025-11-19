NewsletterPodcast
L’avanzata di al Qaida in Mali, con Andrea de Georgio

di Eugenio Cau
L’insurrezione armata dei gruppi jihadisti guidati da al Qaida sta accumulando influenza e territori in Mali e in altri paesi del Sahel: con Andrea de Georgio, giornalista esperto della regione.

Il grande gioco del Sahel, di Andrea de Georgio e Marco Aime 

I consigli di Andrea de Georgio– Il film Timbuktu – L’artista maliana Fatoumata DiawaraIl fotografo John Kalapo 

Sul PostAl Qaida è vicina a conquistare il Mali La Francia ha chiesto a tutti i suoi cittadini di lasciare il Mali In Mali non si va più a scuola perché manca la benzina

