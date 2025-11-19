L’avanzata di al Qaida in Mali, con Andrea de Georgio
L’insurrezione armata dei gruppi jihadisti guidati da al Qaida sta accumulando influenza e territori in Mali e in altri paesi del Sahel: con Andrea de Georgio, giornalista esperto della regione.
Il grande gioco del Sahel, di Andrea de Georgio e Marco Aime
I consigli di Andrea de GeorgioTimbuktu – L’artista maliana Fatoumata Diawara – Il fotografo John Kalapo– Il film
Sul PostAl Qaida è vicina a conquistare il Mali – La Francia ha chiesto a tutti i suoi cittadini di lasciare il Mali – In Mali non si va più a scuola perché manca la benzina–
