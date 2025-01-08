La guerra decisa dalla piazza, con Anna Zafesova
In Ucraina lo scontro tra tra l’ex ministro Mykhailo Fedorov e l’ex comandante delle forze armate Oleksandr Syrsky è un simbolo di democrazia, e mostra come andrà la guerra
Con Anna Zafesova, giornalista della Stampa ed esperta di spazio ex sovietico, parliamo dello scontro eccezionale in Ucraina tra l’ex ministro Mykhailo Fedorov, e l’ex comandante delle forze armate Oleksandr Syrsky, delle mosse di Zelensky, dell’opinione pubblica, e di cosa succederà alla guerra contro la Russia.
I consigli di Anna ZafesovaLa serie tv Servitore del popolo – La gente normale non va in giro armata di Artem Chapeye – Il sito di news Kyiv Independent–
Sul PostIn Ucraina c’è uno scontro generazionale su come fare la guerra – Chi è il nuovo capo delle forze armate ucraine – Come Amazon ma per le armi – Perché l’Ucraina attacca la Crimea–
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