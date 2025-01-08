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La guerra decisa dalla piazza, con Anna Zafesova

In Ucraina lo scontro tra tra l’ex ministro Mykhailo Fedorov e l’ex comandante delle forze armate Oleksandr Syrsky è un simbolo di democrazia, e mostra come andrà la guerra

di Eugenio Cau
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Con Anna Zafesova, giornalista della Stampa ed esperta di spazio ex sovietico, parliamo dello scontro eccezionale in Ucraina tra l’ex ministro Mykhailo Fedorov, e l’ex comandante delle forze armate Oleksandr Syrsky, delle mosse di Zelensky, dell’opinione pubblica, e di cosa succederà alla guerra contro la Russia.

I consigli di Anna Zafesova – La serie tv Servitore del popolo  – La gente normale non va in giro armata di Artem Chapeye  – Il sito di news Kyiv Independent

Sul Post – In Ucraina c’è uno scontro generazionale su come fare la guerra  – Chi è il nuovo capo delle forze armate ucraine  – Come Amazon ma per le armi  – Perché l’Ucraina attacca la Crimea

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