Israele, Iran, Libano, con Lorenzo Trombetta

In questa puntata di Globo parliamo dell’invasione via terra del Libano da parte di Israele, dell’attacco dell’Iran sul territorio israeliano e delle conseguenze dell’espandersi della guerra in Medio Oriente. Con Lorenzo Trombetta, senior analyst per l’agenzia ANSA e giornalista di Limes esperto di Medio Oriente, che ha vissuto per 25 anni in Libano.

L’ultimo libro di Lorenzo Trombetta

– Negoziazione e potere in Medio Oriente

I consigli di Lorenzo Trombetta

– “Beirut. Storia di una città” di Samir Kassir

– Il film “Valzer con Bashir”

– “Resistenza” di Soha Bechara

Sul Post

– Come Israele ha ucciso Hassan Nasrallah

– Com’è fatto il sud del Libano

– Tra Israele e Libano non esiste un confine