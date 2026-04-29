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Cosa ne pensa la Cina?, con Simone Pieranni

Quanto ha da guadagnarci e quanto ha da perderci la Cina con la guerra in Iran?

di Eugenio Cau
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Per la Cina è sempre stato importante capire cosa pensa l’Occidente e cosa pensano gli Stati Uniti, soprattutto. Con un po’ di ritardo, anche l’Occidente ha capito che è importante capire cosa pensa la Cina: sulla guerra in Medio Oriente, per esempio. Con Simone Pieranni, giornalista di Chora Media, autore di podcast tra cui Altri Orienti e Fuori da qui e del libro Lo specchio americano.

Leggi Lo specchio americano di Simone Pieranni

I consigli di Simone Pieranni – L’opera di Dou Wei e l’album Black Dream  – Why Ancient Chinese Political Thought Matters di Daniel A. Bell

Sul Post – La Cina aiuta l’Iran, ma senza esporsi  – L’economia della Cina va bene o va male?  – La Cina ha ammesso che crescerà meno 

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