Capire la storia per capire l’Iran, con Paola Rivetti
L'Iran è un paese molto più complesso di come viene raccontato e ha una lunga storia di rivoluzioni e rivolte: è essenziale per comprendere cosa sta succedendo oggi
Se non conosciamo la storia dell’Iran, è impossibile capire davvero questa guerra. Ne parliamo con Paola Rivetti, docente di Politica e Relazioni internazionali alla Dublin City University.
Storia dell’Iran: Rivoluzione, guerra e resistenza 1979-2025 di Paola Rivetti
Leggi il liveblog del Post, con tutte le notizie aggiornate
Ascolta lo speciale quotidiano di Globo sulla guerra
I consigli di Paola Rivetti– Samarcanda di Amin Maalouf – Children of the Jacaranda Tree di Sahar Delijani – Storia dell’Iran di Ervand Abrahamian
