Capire la storia per capire l’Iran, con Paola Rivetti

L'Iran è un paese molto più complesso di come viene raccontato e ha una lunga storia di rivoluzioni e rivolte: è essenziale per comprendere cosa sta succedendo oggi

di Eugenio Cau
Se non conosciamo la storia dell’Iran, è impossibile capire davvero questa guerra. Ne parliamo con Paola Rivetti, docente di Politica e Relazioni internazionali alla Dublin City University.

Storia dell’Iran: Rivoluzione, guerra e resistenza 1979-2025 di Paola Rivetti 

Leggi il liveblog del Post, con tutte le notizie aggiornate 

Ascolta lo speciale quotidiano di Globo sulla guerra 

I consigli di Paola RivettiSamarcanda di Amin MaaloufChildren of the Jacaranda Tree di Sahar DelijaniStoria dell’Iran di  Ervand Abrahamian

