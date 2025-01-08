NewsletterPodcast
Basta una frase per fare arrabbiare la Cina, con Guido Alberto Casanova

di Eugenio Cau
Da quasi un mese è in corso una crisi diplomatica tra Giappone e Cina, che è partita da una frase su Taiwan ma sta avendo ripercussioni molto più ampie. Con Guido Alberto Casanova, analista del centro studi ISPI.

I consigli di Guido Alberto Casanova– La serie tv taiwanese Zero Day Attack – Lotta per la sopravvivenza di Rana Mitter – Il podcast Supernova in the East di Dan Carlin

Sul PostLa grossa crisi tra Cina e Giappone, su TaiwanMentre se la prende col Giappone, la Cina guarda a Taiwan Taiwan ci tiene proprio a mostrare gratitudine al Giappone Che rapporto hanno Taiwan e la Cina

