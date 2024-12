The Dictators’ Alliance, with Anne Applebaum (original English version)

Regalare il Post significa regalare i podcast, le newsletter e tutto il sito senza pubblicità. Per un anno intero. Regala il Post. Più siamo, meglio è.

The guest on this episode of Globo is American journalist Anne Applebaum, author of the book “Autocracies.” We discuss how major autocratic powers work together to weaken democracies – and how they can be stopped.

“Autocrazie” by Anne Applebaum

Anne Applebaum’s Recommendations

– “Offshore: Stealth Wealth and the New Colonialism” by Brooke Harrington

– “The Empusium” by Olga Tokarczuk https://www.amazon.it/empusium-health-resort-horror-story/

– “The podcast Autocracy in America” www.theatlantic.com/podcasts/autocracy-in-america/