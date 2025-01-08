A radical proposal for the future of Palestine, with Ilan Pappé
00:00:00
00:00:00
00:00:00
One of Israel’s most prominent and well-known historians has a theory that looks far ahead: he argues that Israel, as a national project, is destined to collapse, and tries to imagine what might come after.
“La fine di Israele”, di Ilan Pappé “Israel on the Brink”
Ilan Pappé’s recommendations– “Orientalism” by Edward Said – “Gate of the Sun” by Elias Khouri – “Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza”
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
Una proposta radicale per il futuro della Palestina, con Ilan Pappé
8 ott 2025 - 50 min
Non sapete ordinare al ristorante cinese, con Fuchsia Dunlop
1 ott 2025 - 43 min
You’re ordering wrong at a Chinese restaurant, with Fuchsia Dunlop (versione originale, in inglese)
1 ott 2025 - 49 min
Fare gli europei, live con Paolo Gentiloni
24 set 2025 - 48 min
Israele, Palestina, e 21 giorni a Evin, con Cecilia Sala
17 set 2025 - 69 min