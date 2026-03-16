Oscar 2026: Paul Thomas Anderson, Sean Penn e tutti gli altri premiati
Qualcuno non si è presentato, qualcuno ha perso e l’ha presa bene e qualcuno ha parlato di politica
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È successo quello che in molti prevedevano, Una battaglia dopo l’altra ha vinto, Sean Penn non si è presentato, Timothée Chalamet è stato preso in giro e poi ha perso, e tutte le altre questioni che erano rimaste in sospeso degli Oscar di quest’anno.
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