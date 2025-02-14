NewsletterPodcast
"The Smashing Machine" con Dwayne Johnson, gli avvistamenti al Lido e la serie su Enzo Tortora

di Gabriele Niola
Chi l’avrebbe mai detto anche solo dieci anni fa di poter vedere Dwayne Johnson anche noto come The Rock, l’ex wrestler eroe di film d’azione, in un film in concorso a Venezia? È anche un bel film, e lui è molto bravo. E chi l’avrebbe mai detto che sarebbe comparso Kevin Spacey a un certo punto?

