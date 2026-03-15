Quello che lasciano i padri

È uno dei tanti temi di due nuovi romanzi italiani, L’idiota di famiglia di Dario Ferrari (Sellerio) e L’invenzione del colore di Christian Raimo (La Nave di Teseo), letti da Ludovica Lugli e Giulia Pilotti tra febbraio e marzo. Nella puntata si parla anche del precedente successo editoriale di Ferrari – ospite di Comodino nel 2024 – con La ricreazione è finita, e del libro di Veronica Raimo Niente di vero, che, come L’invenzione del colore, parla della famiglia dei fratelli Raimo.

Tra le altre cose sono menzionati un’intervista di Cristina Taglietti a Ferrari, pubblicata sulla Lettura del Corriere della Sera, e una recensione di L’invenzione del colore di Gianluigi Simonetti pubblicata su Tuttolibri della Stampa (link con paywall).