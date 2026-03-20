Tutto quello che non sapevate di voler sapere sul tungsteno
È un metallo fondamentale praticamente per tutto, e ora costa tantissimo
Tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 il prezzo del paratungstato d’ammonio, il prodotto di riferimento per il mercato, è aumentato del 557 per cento arrivando a 2.250 dollari per tonnellata. C’entra il paese che ne estrae più di tutti, ma anche il consumo crescente di un metallo durissimo e resistente necessario per produrre molte delle cose che abbiamo intorno. Dalla sua disponibilità dipende una parte importante dell’economia mondiale: meglio conoscerlo. Ci occupiamo poi di un razzo in un campo di cavoli che ha fatto la storia e di capezzoli maschili.
Leggi anche
– Come il Post seguirà il referendum costituzionale sulla magistratura – Il tungsteno, metallo utilizzato per le munizioni, supera oro e rame con un aumento del 557%– Il tungsteno raggiunge livelli record a causa delle restrizioni alle esportazioni che aumentano la domanda – Propagazione del rischio di approvvigionamento nelle reti commerciali internazionali della filiera del tungsteno – Probabilmente la cosa che ci è venuta meglio in questo millennio, finora – L’uomo che dimostrò che i razzi potevano raggiungere lo spazio fu deriso ai suoi tempi – Dr. Robert H. Goddard, pioniere dei razzi – Robert Goddard e il primo razzo a propellente liquido – I primi voli spaziali iniziarono 100 anni fa in un campo di cavoli del Massachusetts
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
Un anello per curarli?
I dispositivi per tenere traccia dell'attività fisica e della salute promettono molto, ma si portano dietro tanti problemi
Le intelligenze artificiali vanno in guerra
Sono già usate da molti eserciti, tra opportunità, rischi e dilemmi etici
Cosa vuol dire davvero donare gli organi
E quali garanzie ci sono dalla scelta della donazione al momento del trapianto
Ci vuole una scientifica, con Stefano Nazzi
La scienza che si fa sulla scena del crimine è molto diversa da come ce la immaginiamo