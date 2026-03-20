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Tutto quello che non sapevate di voler sapere sul tungsteno

È un metallo fondamentale praticamente per tutto, e ora costa tantissimo

di Emanuele Menietti, Beatrice Mautino
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Tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 il prezzo del paratungstato d’ammonio, il prodotto di riferimento per il mercato, è aumentato del 557 per cento arrivando a 2.250 dollari per tonnellata. C’entra il paese che ne estrae più di tutti, ma anche il consumo crescente di un metallo durissimo e resistente necessario per produrre molte delle cose che abbiamo intorno. Dalla sua disponibilità dipende una parte importante dell’economia mondiale: meglio conoscerlo. Ci occupiamo poi di un razzo in un campo di cavoli che ha fatto la storia e di capezzoli maschili.

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Come il Post seguirà il referendum costituzionale sulla magistratura Il tungsteno, metallo utilizzato per le munizioni, supera oro e rame con un aumento del 557%Il tungsteno raggiunge livelli record a causa delle restrizioni alle esportazioni che aumentano la domanda Propagazione del rischio di approvvigionamento nelle reti commerciali internazionali della filiera del tungsteno Probabilmente la cosa che ci è venuta meglio in questo millennio, finora L’uomo che dimostrò che i razzi potevano raggiungere lo spazio fu deriso ai suoi tempi Dr. Robert H. Goddard, pioniere dei razzi Robert Goddard e il primo razzo a propellente liquido I primi voli spaziali iniziarono 100 anni fa in un campo di cavoli del Massachusetts

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