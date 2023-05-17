NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Tutto, ma proprio tutto, sull’OMEOPATIA

È tra le forme di medicina alternativa più seguite, nonostante da circa due secoli si discuta sulla sua utilità ed efficacia

di Emanuele Menietti, Beatrice Mautino
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

L’omeopatia è tra le forme di medicina alternativa più seguite, nonostante da circa due secoli si discuta sulla sua utilità ed efficacia. In questa puntata speciale del podcast vediamo in che cosa consistono i “rimedi omeopatici”, che storia hanno e soprattutto che cosa dicono decenni di studi scientifici sul loro funzionamento. Capire perché l’omeopatia è sopravvissuta agli enormi progressi della medicina dell’ultimo secolo aiuta, tra le altre cose, a comprendere meglio come funzioniamo noi nella salute e nella malattia.

Ci sono anche altri podcast del Post: la rassegna stampa Morning, le Altre Indagini di Stefano Nazzi, gli approfondimenti di Francesco Costa su Wilson, e molti altri che parlano di scienza, esteri, linguaggio. E poi c’è quello su Sanremo. Sono i podcast dedicati a chi ha un abbonamento al Post, che a Natale puoi regalare, o farti regalare.

Leggi anche:
La memoria dell’acqua e oceani da non scordare Un’intera puntata speciale di Ci vuole una scienza sull’osteopatia La sezione del sito dell’AIFA sui medicinali omeopatici La qualità metodologica degli studi clinici randomizzati sull’omeopatia, le medicine erboristiche e l’agopuntura Una revisione sistematica delle revisioni sistematiche dell’omeopatia Omeopatia: cosa ci dicono le “migliori” prove? C’è anche l’effetto nocebo Lo speciale omeopatia del CICAPLo zucchero più costoso al mondo Alla ricerca del vero, tra pregiudizi, credenze, falsi ricordi…

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

La “stella cometa di Natale” scientifica

La “stella cometa di Natale” scientifica

12 dic 2025 - 40 min
Un piano più o meno diabolico per oscurare il Sole

Un piano più o meno diabolico per oscurare il Sole

5 dic 2025 - 33 min
Come una persona può smantellare la sanità di mezzo mondo

Come una persona può smantellare la sanità di mezzo mondo

28 nov 2025 - 35 min
Le 12 fatiche della prova di medicina

Le 12 fatiche della prova di medicina

21 nov 2025 - 37 min
Il colesterolo ha fatto anche cose buone

Il colesterolo ha fatto anche cose buone

14 nov 2025 - 33 min