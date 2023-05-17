REPLAY – Niente di superfluo sui peli

Quando si parla di peli – della loro crescita e soprattutto dei metodi per rimuoverli – circolano opinioni contrastanti, spesso prive di fondamento scientifico. Eppure, dietro a questo tema c’è una grande quantità di scienza: dalla distribuzione dei peli sul corpo alla loro densità, fino all’efficacia dei diversi metodi di rimozione, come rasoi, creme, laser e luce pulsata. In questa puntata speciale del podcast facciamo chiarezza, offrendo una guida pratica e sfatando alcuni dei miti più diffusi.

La scienza dei cosmetici, di Beatrice Mautino

Guida definitiva ai prodotti per la depilazione

Storia e fortuna della depilazione

Storia di una manciata di peli che fa la differenza