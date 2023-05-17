NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

La brutta fine di un farmaco per la malattia di Alzheimer

di Emanuele Menietti, Beatrice Mautino
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Il Simufilam prometteva di essere un farmaco rivoluzionario contro l’Alzheimer, il primo in grado di attenuare e rallentare il declino cognitivo causato dalla malattia. La società che lo aveva sviluppato aveva raggiunto un’enorme quotazione in borsa, e aveva suscitato grandi speranze tra milioni di persone che assistono ogni giorno i loro cari, tra grandi difficoltà e sofferenze. Le cose sono andate molto diversamente, non solo nei test clinici, ma anche legalmente con forti sospetti sulla validità dei risultati delle prime ricerche. Ci occupiamo poi della “seconda luna” della Terra che non è una luna, di collisioni in volo e di ermellini da salvare alle Olimpiadi invernali.

Leggi anche

Il nuovo numero di Cose spiegate bene, sulle parole La difficile ricerca di una cura per l’Alzheimer Il Dipartimento di Giustizia abbandona inaspettatamente il caso di frode contro lo scienziato dell’Alzheimer – Vertigine, il nuovo libro di Beatrice Mautino 2025 PN7 La nostra luna: la Luna Risonanza orbitale Non sono stati detriti spaziali a colpire un aereo della United Airlines, ma un pallone meteorologico Che animali sono davvero gli ermellini

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Il collasso ecologico a Gaza

Il collasso ecologico a Gaza

24 ott 2025 - 35 min
Acchiappafantasmi fioriti e floppy disk da salvare

Acchiappafantasmi fioriti e floppy disk da salvare

17 ott 2025 - 30 min
Un Premio Nobel è per sempre

Un Premio Nobel è per sempre

10 ott 2025 - 32 min
L’ASMR e la scienza dei sussurri

L’ASMR e la scienza dei sussurri

3 ott 2025 - 33 min
Ci siamo già visti? Una puntata live, con Sadie Dingfelder

Ci siamo già visti? Una puntata live, con Sadie Dingfelder

28 set 2025 - 35 min