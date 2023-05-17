NewsletterPodcast
Il governo si è incartato sui vaccini

di Emanuele Menietti, Beatrice Mautino
Dopo la contestata nomina di due medici, noti per avere espresso posizioni per lo le meno ambigue sui vaccini, nel Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni (NITAG), il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha sciolto l’intero gruppo sostenendo di non essere stato informato preventivamente sulle nomine. Vediamo perché non avere un NITAG o averne uno composto da membri non adeguati è un problema, non solo per le questioni pratiche, ma anche per una questione di fiducia nelle istituzioni sanitarie e in fin dei conti per la salute di tutti. Nella prima puntata della quinta stagione del podcast ci occupiamo anche delle Dolomiti che si sbriciolano e di smalti proibiti.

Leggi anche

È stato sciolto il gruppo di esperti sui vaccini in cui erano stati nominati due scettici sui vaccini
«Non sempre il pensiero scientifico dominante è quello giusto»
Una questione di metodo: il ruolo del NITAG nelle politiche vaccinali 
Dolomiti UNESCO 
Anagrafe nazionale monitoraggio frane 
L’aggiornamento del regolamento europeo 1223/2009 
Le domande e risposte della Commissione Europea sulla questione smalti per unghie
