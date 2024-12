Di botti di Capodanno, batteri specchio, orecchie più grandi e molto altro

In questa puntata speciale del podcast proviamo a rispondere ad alcune delle domande più curiose e strane che ci avete inviato nell’anno. Parliamo di smartphone e loro consumo ai concerti, del perché l’acqua evapora anche quando non bolle e se c’è da fidarsi delle lavatrici a gettone. Ma rispondiamo anche a domande più creative sullo strano rapporto tra il parmigiano e il miele, sui fantomatici batteri specchio e sui trattamenti per unghie. Senza dimenticare gli animali domestici alle prese con i botti di Capodanno, visto il periodo. Tante domande, molte risposte.